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К будущим масштабным поставкам тяжёлой военной техники на Украину со скепсисом относятся даже европейские эксперты. Так, французский генерал Бруно Дари заявил, что особой помощи натовские танки не принесут. Своё мнение он высказал газете Le Figaro – сообщает РИА “Новости”.

Дари отметил, что преимущество танки дают лишь тогда, когда появляются на поле боя внезапно и в больших количествах. В противном случае никакой выгоды танковые армады не дают. Французский генерал сослался на опыт Курской битвы. Тогда советские войска знали о приходе немецких танков, и сражение закончилось гибелью тысяч танковых экипажей.

В современных условиях подготовить внезапную танковую атаку нереально, считает специалист. В боевых действиях сейчас применяются беспилотники, спутниковые системы, средства радиоэлектронной борьбы и так далее. Всё это значительно снизит эффективность от применения танков, которые Запад намерен предоставить Киеву, заключил Дари.

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