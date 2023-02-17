Франция отправила на Украину новейшие противотанковые ракетные комплексы Akeron MP, причем сделала это тайно, сообщил портал SM-News.

Ранее никаких сообщений о передаче этих комплексов Киеву не поступало, однако представитель комиссии по национальной обороне и Вооруженным силам Франции заявил в одном из интервью, что ПТРК и боеприпасы к ним уже используются украинской армией. При этом он не стал уточнять количество единиц вооружения.

По словам Тьерио, Украина ранее получила от Парижа самоходные артиллерийские установки Caesar и зенитно-ракетные комплексы Mistral. Они, так же, как и недавно поставленные ПТРК Akeron MP, «работают очень хорошо».

Французский ПТРК предназначен для поражения бронетехники управляемыми ракетами пятого поколения. Дальность составляет до 5 километров.