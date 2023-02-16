ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские боевики прошли сокращенный курс обучения использованию легких колесных танков AMX-10RC. Первые 14 боевых машин уже отправляются в зону специальной военной операции, сообщило французское агентство Forces Operations.

Авторы публикации ссылаются на неназванные источники в Минобороны страны и заявляют, что обучение украинские экипажи проходили в кавалерийской школе Сомюра под руководством местных инструкторов.

Напомним, что именно Франция своими обещаниями отправить Киеву боевые машины пехоты AMX-10RC, также называемые легкими колесными танками, запустила танковую лихорадку в Европе. Следом за ней решение поставить свои машины «Челленджер 2» приняла Великобритания, а после саммита «Рамштайн 8» об отправке танков «Леопард 2» и M1 Abrams заявили Германия и США. Также Берлин разрешил реэкспорт боевых машин всем европейским странам.

Вам может понравиться

Десятки тел ликвидированных боевиков и уничтоженная техника ВСУ: Результаты наступления ВС РФ в Марьинке

Бойцы 5-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса рассказали о наступлении в Марьинке. Это один из стратегических важных населенных пунктов на Донбассе, в котором ВСУ выстроили мощную оборону за минувшие 8

Британский политик Гэллоуэй: Россия сомнёт ВСУ, если Киев откажется от переговоров

Ситуация в зоне СВО для украинских войск с каждым днем становится все хуже. В ближайшее время ВС РФ могут окружить гарнизон противника в Артемовске и тогда ВСУ придет конец, считает

FT: Россия стягивает к границам с Украиной авиацию для поддержки нового наступления

Россия готовит новое наступление в рамках специальной военной операции и стягивает авиацию к своим границам. Американское издание FT сообщает, что такую информацию ему предоставили высокопоставленные чиновники НАТО, имеющие доступ к