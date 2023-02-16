Украинские боевики прошли сокращенный курс обучения использованию легких колесных танков AMX-10RC. Первые 14 боевых машин уже отправляются в зону специальной военной операции, сообщило французское агентство Forces Operations.

Авторы публикации ссылаются на неназванные источники в Минобороны страны и заявляют, что обучение украинские экипажи проходили в кавалерийской школе Сомюра под руководством местных инструкторов.

Напомним, что именно Франция своими обещаниями отправить Киеву боевые машины пехоты AMX-10RC, также называемые легкими колесными танками, запустила танковую лихорадку в Европе. Следом за ней решение поставить свои машины «Челленджер 2» приняла Великобритания, а после саммита «Рамштайн 8» об отправке танков «Леопард 2» и M1 Abrams заявили Германия и США. Также Берлин разрешил реэкспорт боевых машин всем европейским странам.