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Соединенные Штаты совершенно не устраивало объединение немецких капиталов и технологий с рабочей силой и природными ресурсами России. Именно поэтому они спровоцировали конфликт на Украине, который продолжается почти год, заявил в эфире канала Fox News американский журналист Джимми Дор.

Он отметил, что главной проблемой для Вашингтона был российский природный газ, который поставлялся в Европу. США во что бы то ни стало стремились заменить его своим дорогостоящим СПГ, однако Германия вряд ли пошла бы на такое, имея все возможности для получения голубого топлива из РФ на чрезвычайно выгодных условиях.

“Конфликт на Украине идет из-за сжиженного природного газа и для того, чтобы убедиться, что Германия и Россия никогда не объединятся. Потому что мы боимся российских природных ресурсов и рабочей силы, и мы боимся, что они объединятся с немецкими технологиями и капиталом”, – цитирует обозревателя РИА Новости.

Он также отметил, что именно Вашингтон организовал диверсию на газопроводах “Северный поток”. Она стала логическим продолжением американской операции, призванной окончательно поссорить РФ с Европой и лишить последнюю российского газа.

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