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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в очередной раз поскользнулся и упал, поднимаясь в самолет, чтобы улететь из Польши. Видеозапись его падения уже облетела все мировые СМИ.

Напомним, что ранее Байден уже дважды отмечался падениями на трапе президентского самолета, поэтому их можно назвать его «фирменной фишкой». В Польше американский лидер нашел в себе силы добраться до «вершины». Впрочем, лететь домой ему пришлось с гематомой на голове.

Перед визитом в Польшу Байден на несколько часов приехал в Киев на поезде. В ходе этого необъявленного визита он пообещал президенту Украины Зеленскому новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов. В тот же день он отправился в Варшаву. Во время пребывания Байдена в Киеве местные власти включили воздушную тревогу, хотя никаких угроз для столицы не было.

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