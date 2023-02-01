Запад и Киев пристально наблюдают за российскими роботами “Маркер”, которые, напомним, уже начали использоваться в зоне проведения специальной военной операции. Тестирование новейшей техники привлекает внимание как на Украине, так и в Соединенных Штатах.

При этом большинство экспертов задается вопросом, каким образом боевые роботы будут отличать свои танки от чужих, обнаруживать западную технику и наносить по ней удары.

Этот вопрос просветил бывший глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин, который ранеее сообщил об отправке на Украину четырех роботов “Маркер”. Он рассказал, что техника снабжена противотанковыми ракетными комплексами, готовыми уничтожить любой вражеский танк, включая “Абрамсы” и “Леопарды”. В базу данных роботов занесены “портреты” натовских боевых машин. Поэтому они быстро идентифицируют их и в случае необходимости нанесут удар.

Рогозин также сообщил, что любые ошибки исключены, так как за идентификацию отвечает искусственный интеллект “Маркера”.