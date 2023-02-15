В 2016 году ученые обнаружили погребальный комплекс Саккара, который находится около Каира, и изучили его мастерскую, где в древности мумифицировали фараонов.

В мастерской хранились вещества для бальзамирования. В ходе исследования выяснилось, что смола для проведения мумификации была завезена в Древний Египет с других стран, а использовали ее для обработки тел фараонов не из-за каких-то особенных свойств, а только для статуса.

В погребальном комплексе ученые нашли множество емкостей с остатками вещества для проведения бальзамирования. И совсем недавно определили состав данных веществ. При этом на ряде емкостей были древнеегипетские надписи.

Ученые расшифровали их и сделали выводы, что все эти вещества были завезены с других стран.