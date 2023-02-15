Специалисты из Медицинской школы Джоан К. Эдвардс заявили, что если младенцам до года каждый день читать книги, это улучшит их развитие речи.

Такой вывод был сделан на основе исследований раннего развития речи у детей старше года. Ученые выяснили, что если ребенку, начиная с двухнедельного возраста, читать по одной книге каждый день, его языковые показатели будут лучше, чем у сверстников, уже в возрасте 9 месяцев.

В ходе исследования родителям малышей выдавали набор из 20 книг для детей. Они были подобраны специально для раннего языкового развития.

Адам М. Фрэнкс, автор проведенного исследования, рассказал, что уже к возрасту одного года у детей значительно улучшается речь и становится лучше понимание.