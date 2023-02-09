В ночь на 8 февраля российские ВС предположительно оперативно-тактическими ракетными комплексами “Искандер” ударили по Харьковскому авиационному заводу. Издание “Аргументы и Факты” пишет, что целью атаки были производственные цеха, в которых осуществлялось изготовление и модернизация беспилотных аппаратов.

Не исключено, что чашу терпения ВС РФ переполнил сбитый Ту-141 “Стриж” над Калугой. Именно эти древние советские беспилотники украинская армия превратила в дальнобойные боевые системы, вооружив не только стреловидными поражающими элементами, но еще и бомбой ОФАБ-100-120. Последняя может нанести серьезный ущерб, что делает дроны чрезвычайно опасными.

Именно Харьковский авиационный завод производил беспилотные аппараты “Стриж” на протяжении 15 лет, вплоть до 1992 года. Поэтому вполне логично, что это предприятие было выбрано для модернизации дронов. Несмотря на то, что долгое время оно простаивало без дела.

Генерал-майор запаса Владимир Попов уверен, что удар по авиационному заводу стал возмездием за аэродром в Энгельсе, который Киев пытался атаковать беспилотником Ту-141, модернизированном на предприятии. Атака сорвалась из-за ПВО, однако обломки дрона повредили два бомбардировщика и ранили нескольких человек. Также удар по аэродрому под Рязанью привел к гибели троих российских военных.

Несложно предположить, что совсем скоро и другие предприятия, которые Киев в спешном порядке перепрофилировал под выпуск вооружений или боеприпасов, попадут под удары возмездия, считают эксперты.