Киев под давлением и чутким руководством Запада пытается формировать новые войсковые соединения, которые нужны якобы для “победы над Россией”. Однако данный процесс движется чрезвычайно медленно из-за нескольких серьезных проблем, передает РИА Новости.

Первая из них – это истощение украинской армии. Боевики, которые продолжают отчаянно сопротивляться в Артемовске, неоднократно упоминали о стремительно тающих запасах снарядов и иных боеприпасов, об отсутствии оружия и техники. Кроме того, подразделения, находящиеся в других гарнизонах не могут прийти на помощь, что приближает освобождение города российскими ВС.

Запад, узнавший число погибших боевиков ВСУ, по-настоящему испугался столь крупных потерь, что является еще одной проблемой. Потери также разлагают дисциплину в украинской армии, что вынудило киевский режим принять законы об ужесточении наказаний за дезертирство, невыполнение приказа и другие преступления.

Кроме того, серьезной проблемой является и мобилизация, которая возмущает и нервирует народ. В ходе третьей волны людей начали в буквальном смысле похищать, заталкивая в микроавтобусы и увозя прямо в учебные центры или непосредственно на передовую.