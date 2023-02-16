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Запад уверен, что обучение украинских военнослужащих по стандартам НАТО позволит Киеву достичь успеха в специальной военной операции. Обозреватель РИА Новости Давид Нармания напоминает, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак на встрече с президентом Украины Зеленским пообещал организовать тренировки 20 тысяч боевиков ВСУ.

Обучение готовы предоставить не только Лондон, но и страны Евросоюза. Так, руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что вместо 15 000 боевиков, ЕС готов натаскать в два раза больше военнослужащих.

На Украине заявляют, что 20 тысяч боевиков, прошедших обучение в западных странах, в распоряжении ВСУ уже есть. Большая их часть – это узкопрофильные специалисты, которые будут управлять определенными видами вооружения и техники. Кроме того, Киев сейчас создает «Гвардию наступления», которая будет включать 8 бригад опытных бойцов.

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