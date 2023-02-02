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Поставка на Украину танков принесет крупные прибыли “оружейным баронам” Запада, но не позволить урегулировать конфликт, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что НАТО совершает очередной рискованный шаг, который будет способствовать эскалации конфликта, а не его урегулированию. Отправка Киеву танков выгодна только компаниям – производителям оружия, больше никто от нее ничего не выигрывает.

Кроме того, турецкий лидер выразил обеспокоенность антиисламской риторикой и действиями скандинавских государств. Он заявил, что надеется на благоразумие Финляндии и Швеции, которые должны выполнить все взятые на себя обязательства и предпринять искренние шаги для искоренения исламофобии.

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