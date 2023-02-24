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Действия Вашингтона не оставили Москве выбора, и Россия вынуждено приостановила участие в Договоре о сокращении наступательного стратегического вооружения (ДСНВ-3). Такое мнение высказал венесуэльский политолог Серхио Родригес Хельфенштейн – сообщает РИА “Новости”.

Эксперт обратил внимание, что для контроля над сокращением стратегического вооружения страны-участницы (то есть Россия и США) должны обмениваться делегациям, которые инспектируют военные объекты. Однако в условиях санкций против России сложилась ситуация, когда Вашингтон не даёт визы россиянам, однако требует, чтобы инспекторов из США Россия пускала. В такой ситуации у Москвы не было иного выбора, как приостановить участие в Договоре, считает Хельфенштейн.

О приостановке участия России в ДНСВ-3 заявил президент страны Владимир Путин 21 февраля. При этом он подчеркнул, что пока речи о выходе из договора не идёт

ДНСВ-3 предполагает взаимное сокращение разного вида ядерных вооружений в России и США до установленных в Договоре пределов.

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