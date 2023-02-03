Украинские ВС весьма активно атаковали линию обороны ВС РФ на Сватовско-Кременском направлении, чтобы затем использовать населенные пункты в качестве плацдарма для дальнейшего наступления. Но российские войска не только удержали район, руководствуясь принципом “Ни шагу назад”, но и сами перешли к атакующим действиям, рассказал изданию “Известия” военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он пояснил, что переход ВС РФ к наступлению застал врасплох противника. Именно поэтому сейчас ВСУ вынуждены спасаться бегством. Дуга Сватово-Кременная остается под контролем российских военнослужащих, которые теперь могут полностью зачистить этот участок.

“Мы продолжим отесывать эту дугу, необходимо вбить клин вглубь украинских порядков”, – добавил аналитик.

Напомним, что в Кременную и Сватово российские ВС были вынуждены отойти, оставляя Красный Лиман. Сейчас у них имеется возможность вновь продвинуться к этому населенному пункту.