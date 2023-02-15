В НАТО уже определились, чем будут наносить удары по Крыму украинские войска. Для этого станут использовать ракеты американского производства. Такую точку зрения в беседе с изданием URA.RU высказал военный эксперт Владимир Прохватилов.

Он отметил, что ударами ВСУ по позициям российских войск на освобождённых от киевского режима территориях руководят американские военные. По словам Прохватилова, об этом широко известно, но убедительных доказательств этому пока не удаётся представить. Похожая ситуация может сложиться и с Крымом.

Ранее украинские власти заявляли, что в 2023 году собираются вернуть себе полуостров. По мнению Прохватилова, в случае обстрела Крыма крылатыми ракетами из США мир вплотную приблизится к глобальному ядерному конфликту. Специалист уточнил: ранее российские власти уже заявляли, что готовы защищать территорию страны любыми возможными средствами.