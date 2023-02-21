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Эксперт в области отношений Джейкоб Лукас раскрыл три способа, как девушке привязать к себе потенциального партнера. Свои советы он рассказал в TikTok-ролике.

По его словам, соблюдение трех правил поможет девушкам завязать длительные отношения с мужчиной. Лукас отметил, что в первую очередь, необходимо привязать мужчину к себе эмоционально. Для этого он рекомендует воздержаться от сексуальных утех на первом же свидании. По его мнению, золотой серединой должны быть три свидания. После третьего можно вступать в физический контакт. Таким образом, мужчина привыкнет к женщине на эмоциональном уровне.

Второе правило Лукаса – не переусердствовать в отношениях. Если женщина будет слишком стараться, то мужчина почувствует себя особенным и может начать «психологическую игру». И третье правило – мужчина должен понять, что женщина привлекательна и желанна, поэтому он не единственный, кто в ней заинтересован. Когда мужчина чувствует конкуренцию, он желает быть победителем.

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