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Украину вряд ли примут в НАТО, однако она сможет более тесно сотрудничать с Западом в военной сфере. Такое развитие событий описал член Совета по политике в области иностранных дел Госдепартамента США, профессор Университета Хопкинса Хэл Брэндс – передаёт РБК.

В своей статье для издания Bloomberg он указал, что несмотря на желание Украины вступить в Североатлантический военный блок, вряд ли это произойдёт. Членство в НАТО предполагает, что нападение на одну из стран-участниц блока равно нападению на всех. В то же время США уже заявляли, что не готовы вступать в военный конфликт с Россией.

Для Украины может быть разработан “план Б”. Он предполагает, что формально страна не будет состоять в НАТО, однако военное сотрудничество с государствами Запада будет очень глубоким. Украина станет иметь мощную боеспособную армию, оснащённую современной техникой и так далее.

“Украина выйдет из конфликта с Россией одной из передовых военных держав в Европе”, – заключил профессор Брэндс.

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