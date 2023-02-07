Исход битвы за Артёмовск (Бахмут) уже предрешён: он так или иначе будет освобождён российскими войсками. Однако ВСУ продолжают цепляться за город, хотя выгоднее было бы отойти и организовать линию обороны западнее. Эксперт Александр Казаков в эфире телеканала “Царьград” объяснил, почему украинские военные не оставляют позиций в Артёмовске.

По мнению Казакова, для ВСУ Артёмовск превратился в “очередной символ” наподобие Мариуполя или Северодонецка. Уход из этого населённого пункта тяжёло воспримется как украинскими военными, так и обществом: украинским и западным. При этом специалист добавил, что киевские власти сами в этом виноваты, “накачав общественное мнение Бахмутом”. Казаков предположил, что в случае, если ВСУ сдадут город, это может негативно отразиться в том числе и на поставках западного вооружения.

Ожесточённые бои за Артёмовск ведутся на протяжении последних месяцев. Город – важнейший транспортный узел для снабжения ВСУ на территории Донбасса.