Мины и устаревшие противотанковые гранаты не потеряли своей актуальности и в современных боевых действиях. Ими всё ещё можно подбить тяжёлые танки. Об этом в беседе с РИА “Новости” рассказал военный эксперт Виктор Мураховский.

При этом специалист сделал важное дополнение: поражение конкретной единицы техники зависит от того, как она применяется, как встроена в состав подразделения, от типа местности и от много другого. По мнению военного эксперта, приоритет в уничтожении западной тяжёлой техники, которую Киеву передадут его западные союзники, будет отдаваться всё же авиации, управляемым ракетам и артиллерийским снарядам.

Совокупно страны Запада собираются передать в распоряжение ВСУ больше сотни танков. Среди них есть немецкие Leopard 2, которые находятся на вооружении многих стран НАТО, а также американские танки Abrams, считающиеся одними лучших в своём классе.