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Наибольшую опасность для ВС РФ представляют дроны, собранные на Украине в “полуподвальном порядке”. Такое мнение высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с URA.RU.

Эксперт пояснил, что речь идёт о небольших дронах-камикадзе, задача которых поражать цели в тылу. Небольшие размеры таких беспилотников играют им на руку, а особую опасность они могут представлять, если движутся к цели роем. По словам Михайлова, такие летательные аппараты могут находить бреши в системах ПВО, а работающие по ним комплексы малой дальности могут не всегда эффективно их уничтожать.

По словам военного аналитика, ВСУ используют такого рода технику в том числе и для создания эффектной картинки нанесения ударов по российскому тылу. Один беспилотник может, к примеру, взорвать резервуар с горючим. Взрыв и последующий пожар попадает на камеры видеонаблюдения, а потом утекает в социальные сети и кажется, что “чуть ли не началась ядерная война”, – резюмировал эксперт.

Координаты целей, отметил Михайлов, ВСУ могут передавать западные союзники Киева.

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