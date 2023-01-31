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“Сочетание случая и легендарной солдатской смекалки”. Так прокомментировал неординарную ситуацию с поимкой российским солдатом вражеского квадрокоптера в зоне СВО военный эксперт Алексей Леонков. Об этом сообщает РИА “Новости”.

31 января по соцсетям разлетелось видео, снятое с квадрокоптера ВСУ. Оператор вражеского дрона заметил идущего бойца российской армии и скинул на него гранату. Солдат увернулся и залёг не земле. Через какое-то время дрон спустился пониже – солдат резко схватил его и уже не отпускал (на фото).

По словам Леонкова, захват дрона голыми руками вряд ли описан в учебниках по военной стратегии и тактике – случай можно считать одним из красноречивых примеров, что российские бойцы могут принимать нестандартные и эффективные решения на поле боя.

Специалист также добавил, что ранее сбивать беспилотники из стрелкового оружия тоже считалось малоэффективным занятием. Однако практика, сложившаяся в зоне СВО, показала обратное.

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