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ВС РФ обладают вооружением, которое будет эффективно уничтожать западную тяжёлую технику в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил военный эксперт Вадим Козюлин – передаёт издание “Взгляд”.

Наиболее эффективным средством против немецких “леопардов”, американских “абрамсов” и британских “челленджеров” специалист назвал артснаряд “Краснополь”. Этот боеприпас обладает большой пробивной силой и оснащён лазерным наведением на цель. “Краснополь” – полностью российская разработка. Такие снаряды производят ещё со времён СССР и модернизировали их не один раз.

Козюлин обратил внимание, что “краснополи” собирают не только в России. По лицензии их делают также в Китае. Поэтому в случае нехватки боеприпасов, их могут закупить у Пекина.

Ранее сообщалось, что российские предприятия уже усилили мощности для производства снарядов “Краснополь”.

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