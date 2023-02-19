Дрон-камикадзе “Куб” может заинтересовать иностранных покупателей. Об этом рассказал военный эксперт Игорь Коротченко. В беседе с “Пятым каналом” он напомнил, что беспилотник намерены показать на выставке в Абу-Даби, которая пройдёт в этом году, – передаёт “Лента.ру”.

Коротченко рассказал, что беспилотник “Куб” уже успешно зарекомендовал себя на поле боя. Он может выявлять цели и с высокой точностью поражать их. В полёте дрон может провести до 30 минут.

Эксперт добавил, что потенциальных покупателей российской военной техники привлекает, как правило, не только качество товара, но и надёжность России, как поставщика.

Беспилотники “Куб” производят в России уже несколько лет. Однако только в прошлом году техника получила паспорт экспортного облика. Этот документ позволяет продавать указанные дроны за границу.