Истребители Eurofighter Typhoon наряду с другими натовскими самолётами могут поступить в распоряжение ВВС Украины в скором будущем. Такое мнение высказал изданию “Взгляд” авиаэксперт Роман Гусаров.

Специалист отметил: поставки боевой авиации на Украину возможны даже до их официального объявления. Причём передавать самолёты вполне могут и с экипажами, предположил Гусаров. В этом случае наличие иностранных пилотов на Украине будут объяснять подготовкой местных лётчиков.

После того как страны Запада согласовали поставку тяжёлых танков на Украину киевские власти заявили, что будут теперь просить у своих партнёров дальнобойные ракеты и авиацию. Вероятность поставок истребителей на Украину многие эксперты оценивают как высокую. В то же время в самих странах НАТО по поводу таких поставок пока нет единого мнения.