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Военный эксперт Владимир Гундаров согласен с теми выводами, которые по результатам своего расследования взрыва на “Северных потоках” сделал американский журналист Сеймур Херш. Он пояснил, что версия лауреата Пулитцеровской премии весьма реалистична и очень близка к правде.

Сотрудничество США и Норвегии, ВМС которых Херш обвинил в организации взрыва, началось в 2020 году. Именно тогда Осло одобрил соответствующее соглашение, разрешив, в том числе, размещение американских атомных субмарин на своей базе “Олавсверна”.

Данное соглашение, как и любые другие, включало в себя и целый ряд дополнительных пунктов, которые остались засекреченными. Помимо этого, Осло засекретил всю имеющуюся в его распоряжении информацию после взрыва на газопроводах “Северный поток”. Вряд ли он был стал это делать, если бы не оказался замешан в организации диверсии.

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