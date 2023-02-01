Российской армии в скором времени придётся “сдвинуть” позиции ВСУ в западном направлении на 150 километров. Именно на таком расстоянии могут поражать цели снаряды GLSDB – их США планируют отправить на Украину. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Бартош изданию “Взгляд”.

Эксперт уточнил, что если не сдвинуть линию боевого соприкосновения, то ВСУ смогут поражать множество целей в новых региона России (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях). К примеру обстреливать Мелитополь, или сухопутный коридор в Крым. Помимо этого, 150 километров – достаточная дальнобойность, чтобы под обстрел попали и другие субъекты Российской Федерации: Ростовская, Воронежская, Белгородская и другие области.

О поставках дальнобойных снарядов Киеву со стороны Вашингтона стало известно 1 февраля. GLSDB – это бомбы малого диаметра, запускаемые с земли. Такое вооружение войдёт в новый пакет военной помощи, которую США оказывают Украине.