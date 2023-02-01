Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российской армии в скором времени придётся “сдвинуть” позиции ВСУ в западном направлении на 150 километров. Именно на таком расстоянии могут поражать цели снаряды GLSDB – их США планируют отправить на Украину. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Бартош изданию “Взгляд”.

Эксперт уточнил, что если не сдвинуть линию боевого соприкосновения, то ВСУ смогут поражать множество целей в новых региона России (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях). К примеру обстреливать Мелитополь, или сухопутный коридор в Крым. Помимо этого, 150 километров – достаточная дальнобойность, чтобы под обстрел попали и другие субъекты Российской Федерации: Ростовская, Воронежская, Белгородская и другие области.

О поставках дальнобойных снарядов Киеву со стороны Вашингтона стало известно 1 февраля. GLSDB – это бомбы малого диаметра, запускаемые с земли. Такое вооружение войдёт в новый пакет военной помощи, которую США оказывают Украине.

Вам может понравиться

Эксперт назвал число истребителей, которые необходимы Киеву

Несмотря на то, что западные союзники Киева пока не заявляли о поставках Украине боевой авиации, специалисты прогнозируют, каким образом это может отразиться на боевых действиях в зоне СВО. Военный эксперт

Figaro: чтобы уничтожить танк НАТО, российский робот «Маркер» проведет идентификацию по его «портрету»

Запад и Киев пристально наблюдают за российскими роботами “Маркер”, которые, напомним, уже начали использоваться в зоне проведения специальной военной операции. Тестирование новейшей техники привлекает внимание как на Украине, так и

ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS монастырь в селе Никольское под Угледаром

Украинские боевики задействовали реактивную систему залпового огня HIMARS для удара по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю, расположенному в селе Никольское неподалеку от Угледара. Есть жертвы, рассказали представители администрации Волновахского района. Одна из