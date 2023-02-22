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Заявление президента РФ Владимира Путина о приостановке участия страны в договоре СНВ-3 стало для Запада настоящей информационной бомбой. Оно вполне логично в нынешних условиях, но одной из причин подобного решения может быть еще и появление в распоряжении России нового оружия, предположил эксперт по мировой геополитике Юрий Баранчик.

Он напомнил, что в распоряжении России уже имеются подводные беспилотники «Посейдон», которые базируются на подводной лодке «Белгород» и обладают мощностью ядерного заряда в две мегатонны. Кроме того, РФ продолжает разработку гиперзвуковой ядерной ракеты «Буревестник» с неограниченной дальностью полета, обеспечиваемой наличием атомной силовой установки.

Ни «Посейдон», ни «Буревестник» не вписываются в условия договора СНВ-3, поэтому РФ могла приостановить свое участие в нем для внесения всех необходимых корректировок.

Аналитик отметил также, что РФ проведет испытания ядерного оружия, но сделает это только в том случае, если США первыми организуют тестовые запуски своих ракет.

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