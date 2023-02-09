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Отношения между украинскими военными и “солдатами удачи”, прибывшими воевать на стороне ВСУ из других стран, складываются не лучшим образом. В ночь на 6 февраля в Угледаре украинские военные расстреляли группу наёмников, среди которых были граждане Польши. О возможных причинах конфликта рассказал бывший американский офицер Станислав Крапивник – сообщает “МК”.

Наёмники на Украине получают денег гораздо больше, чем рядовые бойцы ВСУ. Кроме этого, как правило, иностранцы обладают более совершенным снаряжением. Это вызывает недовольство украинских военных, отметил Крапивник

К тому же украинцев зачастую отправляют на самые сложные участки фронта, как правило, даже на верную гибель. В то же время наёмники в тяжёлых боях участвуют редко, рассказал специалист. Те же поляки, по его словам, часто выступают в качестве заградительных отрядов. Что тоже делает отношения украинских солдат и наёмников непростыми. При этом на проблемные места фронта поляки порой отказываются отправляться – об этом свидетельствуют перехваченные радиопереговоры.

Ранее в МИД России сообщали, что на стороне ВСУ воюют примерно 8 тысяч наёмников из 60 стран.

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