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Призывать страны НАТО увеличить поставки вооружения Украине бессмысленно. Так считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Своё мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom – передаёт РИА “Новости”.

По словам эксперта, у стран Запада уже закончились боеприпасы, которые можно было бы поставить ВСУ. “Мы достигли предела”, – сказал Макгрегор. В этой связи он отметил, что любые заявления военных НАТО о необходимости увеличить поставки вооружений просто лишены всякого смысла – боеприпасов всё равно больше не станет. Одновременно с этим в странах Запада возник дефицит мощностей для производства оружия, добавил эксперт.

Ранее глава оборонного ведомства США Ллойд Остин заявлял, что союзники Киева должны предоставить ВСУ все средства для “контрнаступления”, которое украинская армия собирается начать этой весной.

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