Россия – не “страна-изгой”, как утверждают американские военные и гражданские чиновники. Такую точку зрения высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom – передаёт РИА “Новости”.

Так Макгрегор отреагировал на недавнюю реплику главы комитета начальников штабов США Марка Милли. Тот заявлял, что Россия сейчас находится в изоляции. По словам экс-советника Пентагона, Вашингтон принимает желаемое за действительное. Макгрегор утверждает, что если бы заявления Милли были правдой, то экономика России уже давно лежала бы в руинах.

Однако факты таковы, что с Россией продолжают сотрудничать многие государства. Исключение – сами США, их европейские союзники и другие государства коллективного Запада, отметил Макгрегор.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после 24 февраля прошлого года, когда началась специальная военная операция по защите Донбасса. Спустя почти год ряд политиков Европы и США признают, что новые экономические ограничения не возымели особого эффекта.