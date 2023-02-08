“Победа Украины”, о которой бесконечно говорят США, невозможна даже при наличии западного оружия. Киевскому режиму медленно, но уверенно наступает конец. Он мобилизует в зону СВО стариков и детей, но не может и близко подойти к цели, рассказал отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор.

Он пояснил, что есть множество фотографий, на которых некоторым “солдатам” ВСУ едва исполнилось 15-16 лет. У Киева больше нет человеческого ресурса, но он решил уничтожить всех, включая подростков, лишь бы выслужиться перед Вашингтоном.

Вашингтон, который затеял прокси-войну на Украине, уже ее проиграл. Для нанесения США поражения России хватило всего одного года. Однако ни Америка, ни НАТО не хотят осознавать реальность и признавать конец Украины. Это в итоге приведет к прямому столкновению между Альянсом и РФ, которого Вашингтон боится как огня с самого начала спецоперации.

США много лет пытались достать Россию, используя другие страны, однако сейчас высока вероятность прямого конфликта, уверен Макгрегор.