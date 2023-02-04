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Поражение Демократической партии на выборах в США и ослабление позиций действующего главы государства Джо Байдена может привести к скорой отставке президента Украины Зеленского, считает Олег Соскин, который занимал пост советника украинского лидера Леонида Кучмы.

Он пояснил, что физическое здоровье и психическое состояние Байдена с каждым днем все хуже. Кроме того, репутацию президента США подрывают выходки его сына Хантера, который является главным персонажем нескольких коррупционных скандалов на Украине и непосредственно в Америке, передает РИА Новости.

Значительно лучше чувствует себя главный конкурент Байдена и его предшественник Дональд Трамп, который подготавливает почву для победы на выборах президента США в 2024 году и “выдавливает” однопартийцев нынешнего лидера из американского парламента.

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