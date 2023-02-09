Российский военный потенциал растёт день ото дня, в то время как в странах Запада военных запасов для передачи их Украине становится всё меньше. Об этом рассказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Его слова приводит РИА “Новости”.

Во время интервью на одном из ютуб-каналов Макгрегор высказал мнение, что западным странам не стоит затягивать военный конфликт России с Украиной, поставляя последней вооружение. Изначально натовские военные просчитались, оценивая потенциал российской армии и переоценив свой. Как итог, европейские запасы вооружений практически исчерпаны, а Россия смогла приспособить свои промышленные мощности под выпуск необходимой для фронта продукции, отметил экс-советник главы Пентагона.

Ранее эксперты уже отмечали, что из-за затянувшегося конфликта Москвы и Киева арсеналы стран НАТО быстро пустеют, а их промышленность не готова восполнять переданные Украине запасы, поскольку техники и боеприпасов требуется производить очень много.