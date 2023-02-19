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Украина не будет использовать западные боевые самолёты в ближайшем будущем. В стране просто нет пилотов, которые смогли бы ими управлять. Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер – сообщает РИА “Новости”.

В своём видеоблоге на YouTube эксперт пояснил, что подготовка профессиональных пилотов длится, как правило, несколько лет. Даже самый урезанный курс подготовки составляет около 8 месяцев, рассказал Риттер. Он также добавил, что нельзя “просто прыгнуть в современный истребитель и ждать, что он сам оторвётся от земли и примет участие в воздушном бою”.

Риттер также припомнил слова президента Украины Владимира Зеленского. Тот заявлял, что передача западными союзниками Киева боевой авиации только через 8 месяцев – это слишком длительный срок.

В странах Запада сейчас рассматривают варианты передачи боевых самолётов Украине. Однако пока никаких конкретных решений на этот счёт не принято.

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