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Масштабные поставки тяжёлого вооружения на Украину со стороны государств НАТО могут оказаться бесполезными. В том случае, если Россия начнёт своё наступление раньше, чем военная техника придёт в распоряжение ВСУ. Такое мнение высказал бывший главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Филипп Бридлав – передаёт РИА “Новости”.

При этом экс-главком уточнил, что военная техника на Украину может прийти только через несколько месяцев. А до этого времени российская армия вполне может организовать большое наступление.

Ранее страны НАТО договорились о поставках Киеву тяжёлых танков. США также пообещали предоставить артснаряды, поражающие цели на расстоянии 150 километров. Однако в правительствах западных государств заявляли, что на все поставки может уйти несколько месяцев. Кроме того, какое-то время понадобится на обучение военных ВСУ управляться с новой техникой.

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