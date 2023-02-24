Вирусы, над которыми работали в биолабораториях на Украине, уже перевезены в Грузию, заявил военный аналитик Тристан Цителашвили. Он пояснил, что учреждения страны, которые якобы создают новые разработки для сельского хозяйства, на самом деле создают биологическое оружие.

По словам Цителашвили, одна из лабораторий располагается непосредственно в столице Грузии. Туда перевезли вирусы из Лисичанска, где под контролем Пентагона создавалось биологическое оружие. Сейчас американское Минобороны контролирует те же разработки в Тбилиси.

Эксперт призвал власти Грузии контролировать деятельность лабораторий. Он отметил, что в районах, где расположены эти учреждения, наблюдается повышенная заболеваемость онкологическими недугами, люди подхватывают неизвестные вирусы, против которых сложно подобрать лечение.