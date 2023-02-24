Североатлантический военный блок стал причиной вооружённого столкновения России и Украины. Несмотря на то, что НАТО в своё время дало обещание Москве не расширяться на восток, своих слов в альянсе не сдержали. Такое мнение высказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Реймонд Макговерн. Его слова, сказанные на заседании Совета Безопасности ООН, приводит РИА “Новости”.

Макговерн в своей речи указал: на Западе считают, что конфликт между Москвой и Киевом не был спровоцирован действиями НАТО. Но это не так, считает эксперт. Не было бы расширения НАТО – не было бы и конфликта.

Обещание не распространять своё влияние на страны у границ России давались Североатлантическим альянсом ещё во времена Советского Союза. Макговерн вспомнил, как общался с советником лидера СССР Михаила Горбачева Виктором Кувалдиным. Тот рассказал, что обещание о нерасширении НАТО на восток не было задокументировано из-за существовавшего тогда Варшавского договора и позиции Германии, которая была против этого.