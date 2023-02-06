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Сайт телеканала “Звезда” показал на видео от Минобороны РФ боевую работу российских ударных вертолетов Ми-28НМ “Ночной охотник”. Экипажи винтокрылых машин нанесли сокрушительные удары по обнаруженным разведкой опорным пунктам противника.

В ходе боевого вылета они ракетными ударами уничтожили танки и живую силу противника, командные пункты, а также фортификационные сооружения.

Вертолеты и другая армейская авиация не только уничтожает цели противника, но и сопровождает колонны с военными грузами, обеспечивает поддержку с воздуха бронетехники и пехотных подразделений ВС РФ, снабжает всем необходимым российские подразделения и доставляет десант к месту высадки.

21 января ударные вертолеты Ми-28Н и Ка-52 успешно атаковали танки противника и легкую бронетехнику управляемыми ракетами, уничтожив колонну боевых машин.

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