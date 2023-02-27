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Танк Т-90М «Прорыв» с закрытой позиции поразил бронетехнику и опорный пункт противника, сообщает издание «Известия». На видеозаписи корреспондент рассказывает особенности подобных ударов по ВСУ.

Противник способен установить координаты танка, однако на это ему требуется не менее 10-15 минут после нанесения удара. Поэтому боевая машина вполне успевает сменить позицию. Она перебирается на другое место и в случае необходимости снова атакует ВСУ. Такая тактика дает возможность уничтожать целые укрепрайоны, не опасаясь попадания вражеских снарядов.

Точность ударов по противнику обеспечивается корректировкой огня с беспилотных аппаратов. Операторы дронов не только сообщают координаты целей, но и докладывают об их успешном поражении.

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