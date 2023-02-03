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Командир российской САУ “Мста-С” с позывным “Медведь” рассказал об уничтожении укрепрайона противника на Угледарском направлении. Он уточнил, что на протяжении трех-четырех дней самоходная артиллерийская установка выпустила не менее 150 снарядов, передает издание “Известия”.

Экипаж гаубицы бьет не только по укрепрайонам, но и по артиллерийским установкам, бронетехнике, опорным пунктам, минометным батареям ВСУ. Главная его задача заключается в блокировке снабжения украинских подразделений, находящихся в Угледаре и все еще пытающихся оказывать сопротивление.

Минобороны РФ показало видео боевой работы САУ, а также отметило, что экипажи этих установок не только не дают противнику перебрасывать в Угледар подкрепление, но и оказывают мощную поддержку наступающим российским ВС.

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