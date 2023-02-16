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Американская актриса и модель Джулия Фокс на показе Luis de Javier, который был проведен на Неделе моды в Нью-Йорке, появилась в платье, шокирующем практически всех присутствующих. Фотографии с подиума опубликовало американское издание Daily Mail.

33-летняя актриса и модель, продемонстрировала, пожалуй, самое необычное и эффектное платье в коллекции Luis de Javier. На подиуме модель появилась в облегающем макси-платье из денима с длинным шлейфом. Образ дополняли джинсовые ботильоны с острым носком и черные глянцевые перчатки. Но главное внимание в образе было акцентировано на груди. В зоне лифа были размещены крупные рога, которые практически возвышались над головой актрисы.

Джулия Фокс также появилась и в другом эффектном наряде на показе американского дизайнера Елены Велес в рамках Недели моды. Модель надела белое платье из полупрозрачной ткани с открытой линией плеч. Стоит отметить, что из белья на Джулии были лишь черные плавки миниатюрного варианта. Но главная изюминка всего лука – это прозрачная сумка, декорированная презервативами.

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