Американская топ-модель приняла участие в откровенной фотоссесии для нового номера журнала Vogue Netherlands. Снимки со съемок модель опубликовала на своей страничке в популярной социальной сети.

27-летняя Джиджи опубликовала в Сети серию фотографий со съемок. Одна из фотографий изображает манекенщицу в банке из-под газировки. Модель предстала в необычном образе: прозрачное платье полностью демонстрировало ее фигуру, включая обнаженную грудь. Сквозь платье можно увидеть синие плавки с завязками из полосатой ткани красно-белого цвета.

Макияж звезды был сделан в достаточно натуральных оттенках. Глаза немного подкрашены черным карандашом, а губы оформлены помадой нюдового оттенка. Волосы Джиджи Хадид мягко спадали локонами на плечи.

Обложку номера издания украшает фотография Джиджи Хадид в образе Памелы Андерсон. Модель предстает в коротком черном сарафане из латекса с принтом в белый горох. Акцент в образе сделан на эффектные молочные перчатки до локтей с крупными бантами. Прическа модели выполнена в стиле 90-х: эффектный объем и начес на макушке головы. В макияже главный акцент сделан на глаза и ресницы, а губы подчеркнуты помадой естественного оттенка.