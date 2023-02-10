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132-я бригада ВС РФ ведет наступление на Дзержинском направлении в ДНР, круша по пути позиции противника. Штурмовые подразделения успешно продвигаются вперед при поддержке артиллерии, которая подавляет любое сопротивление врага.

Разведчики, которые внимательно изучают обстановку в городе, задействуют беспилотные аппараты. Это дает возможность своевременно обнаруживать засады, а также важные объекты противника. Так, выявленный опорный пункт был уничтожен в считанные минуты, благодаря точным координатам, поступившим с дрона.

Напомним, что с вечера 9 февраля российские ВС наносят массированные удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины. В последние часы мощные взрывы гремели в Одессе, а также в Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

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