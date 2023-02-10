Глава администрации Николаевской области Виталий Ким дал комментарий после объявления на территории Украины воздушной тревоги. Он заявил, что ожидается массированный удар крылатыми ракетами.

“До 20 ракет ждем. Пока не видно”, – заявил он.

Ранее военный эксперт Борис Рожин сообщил, что украинским политикам и военным выгодно заранее завышать количество ракет, выпущенных российскими ВС. Тогда они могут после обстрела заявить, что “ПВО сработала эффективно” и “сбила 80 процентов боезарядов”, как они уже придумывали неоднократно.

Кроме того, из того, что летит в сторону Украины, далеко не все – это ракеты. Некоторые пуски осуществляются с обманками, которые призваны вскрыть местоположение украинской ПВО и разрядить зенитно-ракетные комплексы.