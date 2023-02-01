Соединенные Штаты своими действиями на Украине поставили весь мир под угрозу уничтожения. Россия своевременно раскрыла деятельность биологических лабораторий США в Харькове и других городах, пишет турецкое издание DikGazete.

Журналист Эрхан Алтыпармак, публикацию которого перевел портал Ura.ru, пояснил, что раскрытие этой деятельности американских военных структур является важным событием в жизни всего человечества. Как и борьба, которую Россия продолжает вести с угрожающим планете Вашингтоном.

Напомним, что ранее США были вынуждены признать наличие на Украине лабораторий, курируемых Пентагоном. Они заявили, что эти учреждения были открыты для борьбы с коронавирусной инфекцией и быстро прекратили свою деятельность. Но на самом деле на украинской территории разрабатывалось биологическое оружие.