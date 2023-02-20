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Немецкое издание Die Welt (сайт газеты заблокирован в РФ по требованию Генпрокуратуры) заявляет, что Украина не может одержать победу в конфликте. И приводит аргументы в пользу этого утверждения.

Журналисты отмечают, что Артемовск, который киевский режим называл нерушимой крепостью, совсем скоро перейдет под контроль ВС РФ. Натиск России усиливается, поэтому спасти ВСУ может лишь чудо. Либо западное оружие в тех количествах, в которых Киев никогда его не получит.

Украина требует уже не только танки, но и самолеты, и дальнобойные ракеты. Однако даже боевых машин она получит гораздо меньше, чем было обещано западными странами. Об истребителях европейские и американские лидеры даже отказываются говорить.

Главное и единственное условие, при котором у Киева останется мизерный шанс на победу – это поставки того оружия и в тех объемах, которые он требует. Но и США, и Европа отлично понимают, что в данном случае в ход может быть пущено ядерное оружие. И поэтому они совсем не торопятся удовлетворять потребности Украины.

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