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Бойцы 5-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса рассказали о наступлении в Марьинке. Это один из стратегических важных населенных пунктов на Донбассе, в котором ВСУ выстроили мощную оборону за минувшие 8 лет.

На видео, опубликованном в Сети, один из военнослужащих подразделения рассказывает о практически беспрерывной работе российской артиллерии и бронетехнике, о штурмах пехотных подразделений. Бои в Марьинке идут за каждый дом, противник ожесточенно сопротивляется, но несет огромные потери.

На каждой из улиц города можно увидеть уничтоженную бронетехнику ВСУ, в том числе, и западного образца. Повсюду лежат тела боевиков, которые никто не убирает. В одном из подвалом бойцы нашли что-то вроде морга, куда украинские военные сбросили десятки трупов своих сослуживцев.

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