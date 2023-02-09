Удерживая контроль над Артемовском украинская армия тянет время и имеет возможность дождаться поставок западного оружия до полномасштабного наступления российских войск, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому Der Spiegel.

Он отметил, что в отличие от западных политиков считает Бахмут стратегически важным населенными пунктом. Который будет удерживаться до последнего.

Напомним, немецкая разведка ранее заявила, что в боях за Артемовск украинские боевики несут колоссальные потери. Число погибших военнослужащих ВСУ ежедневно превышает сто человек, а иногда достигает и нескольких сотен.

О крупных потерях отлично знает и президент Зеленский, однако для него важнее продемонстрировать “стойкость ВСУ” Западу и выждать время, в течение которого погибнет еще несколько тысяч боевиков.