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Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева после его слов в адрес основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, уличив его в отсутствии поддержки участников СВО.

«У Вас директор музея Екатеринбурга дискредитирует Вооруженные Силы Российской Федерации. Вы бездействуете. Бездействуете и молчите. Ну и самое ужасное, когда критику в свой адрес Вы ловко переводите в критику всего региона и всех свердловчан. Если Вам не нравится Ваша работа, всегда можно написать по собственному», — сказал он.

По мнению Власова, в отличие от Куйвашева Пригожин находится на фронте и защищает интересы России.

Ранее губернатор Свердловской области посоветовал бизнесмену заниматься школьным питанием и не лезть в дела регионов. После резкого выпада он получил напоминание от Пригожина о том, что во время войны Сталин таких как он и Беглов попросту расстреливал.

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