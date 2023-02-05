Вероятность, что федеральные власти объявят вторую волну мобилизации в России, отсутствует. По крайней мере, в ближайшие шесть месяцев. Об этом заявил депутат Государственной Думы, генерал Андрей Гурулёв – сообщает портал URA.RU.

В эфире телеканала “Забайкалье”, на который ссылается портал, Гурулёв уточнил, что в настоящее время все силы оборонно-промышленного комплекса страны работают только на группировку войск, которая уже выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. На этом фоне вторая волна мобилизации не начнётся, уточнил парламентарий.

Частичную мобилизацию в России объявили в сентябре 2022 года. Тогда в армию было призвано более 300 тысяч резервистов. Предпочтение отдавалось тем гражданам, кто проходил военную службу, имел востребованную военно-учётную специальность или участвовал ранее в боевых действиях. К ноябрю все основные мероприятия по частичной мобилизации были завершены.